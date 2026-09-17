NBA Europe? Gibt „mehr offene Fragen als Antworten“

Der BBL-Geschäftsführer wünscht sich eine Marktkonsolidierung und Marktklarheit im europäischen Klub-Basketball.

Kommt die NBA Europe? Und wenn ja, wann? Weiterhin ist vieles unklar, gibt es nichts wirklich Greifbares. „Es gibt noch mehr offene Fragen als Antworten und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Fragen stellen sich, umso mehr braucht man Antworten“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz bei einem Medientermin am Donnerstag. Eigentlich soll es mit dem Ableger 2027 losgehen.

NBA als Konsolidator fraglich

„Wir haben ja die große Hoffnung oder eigentlich auch Erwartung gehabt mit dem Einstieg, dass es zu einer Marktkonsolidierung und Marktklarheit führt, die der europäische Vereinsbasketball dringend braucht“, so Holz. Vier offizielle Wettbewerbe „plus noch weitere“ seien „too much“, sodass „der allgemeinen Sportinteressierte nicht so wirklich durchblickt, wer spielt wo und warum und weshalb“. Derzeit gibt es die EuroLeague, den EuroCup, die Champions League und den FIBA Europe Cup.

Er sehe „momentan noch nicht“, dass die NBA „sozusagen der große Konsolidator und Sortierer und Strukturierer wird“. Die nordamerikanische Profiliga und die Königsklasse EuroLeague müssten sich „irgendwie verständigen“. Eine Zusammenarbeit ist nicht verabredet, aber weiter möglich.