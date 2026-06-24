WNBA: Fiebich und Sabally schlagen den Meister

SID 24.06.2026 • 08:02 Uhr New York Liberty meldet sich mit einem Sieg in Las Vegas zurück. Es ist zugleich die Generalprobe für ein noch wichtigeres Duell.

Leonie Fiebich und Satou Sabally haben mit New York Liberty die Leistungsdelle überwunden und sich mit einem großen Sieg in der WNBA zurückgemeldet. Das Team der deutschen Basketball-Nationalspielerinnen gewann beim Meister Las Vegas Aces dank einer souveränen Vorstellung mit 87:76. In den vergangenen Tagen hatte Titelkandidat Liberty zweimal in Folge verloren.

In der Nacht auf Mittwoch entschied das Team aus New York die ersten drei Viertel für sich, der Sieg geriet vor 10.274 Fans nie ernsthaft in Gefahr. Fiebich gelangen zwölf Punkte, sie traf vier ihrer fünf Versuche für drei Punkte. Sabally stand dieses Mal lediglich acht Minuten auf dem Feld und ging dabei leer aus. Beste Werferin war erneut Superstar Breanna Stewart (20 Punkte).

Wichtiges Duell steht für Sabally und Fiebich an

New York feierte damit nebenbei eine gelungene Generalprobe für das nächste, noch wichtigere Duell mit den Aces: Am 30. Juni treffen sich beide Teams im Big Apple im Finale des Commissioner’s Cup, es geht um den ersten Titel der Saison.