WNBA: Sabally und Fiebich feiern achten Erfolg in Serie

SID 18.06.2026 • 06:06 Uhr Satou Sabally und Leonie Fiebich gewinnen mit New York Liberty zum elften Mal in der Saison. Sabally überzeugt als zweitbeste Werferin.

Die beiden Nationalspielerin Satou Sabally und Leonie Fiebich haben mit New York Liberty den nächsten Sieg in der WNBA gefeiert. Das Team gewann bei Chicago Sky in einem echten Basketball-Krimi knapp mit 96:95 und setzte seine Erfolgsserie mit dem achten Sieg nacheinander fort. Der entscheidende Korb fiel zehn Sekunden vor dem Ende.

Sabally überzeugte trotz weiterhin dosierter Einsatzzeit. Die 27-Jährige kam in 19 Minuten auf 17 Punkte und war damit eine der besten Werferinnen ihres Teams. Fiebich stand in der Startformation und steuerte in knapp 24 Minuten neun Punkte, sechs Rebounds sowie drei Assists zum elften Erfolg im 15. Saisonspiel bei. New York führt die Eastern Conference inzwischen an und ist das zweitbeste Team der Liga.