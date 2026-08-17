WNBA: Bühner gewinnt mit Portland knapp

Basketball-Nationalspielerin Frieda Bühner hat in der WNBA mit Portland Fire den vierten Sieg der Saison gelandet. Gegen Phönix Mercury gewann Portland knapp mit 88:85. Die 22 Jahre alte Bühner steuerte in knapp 18 Minuten Spielzeit neun Punkte bei. Mit einer Bilanz von 4:6 belegt Portland in der WNBA Rang neun.
Bühner gewinnt mit Portland knapp
Frieda Bühner hat in der WNBA mit Portland Fire den vierten Sieg der Saison gelandet. Die Basketball-Nationalspielerin steuert neun Punkte bei.
Frieda Bühner zeigte sich treffsicher
© AFP/Getty Images/SID/Daniel Bartel
Teamkollegin Luisa Geiselsöder fehlte dagegen. Sie hatte von Portland Fire die Freigabe für die Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft (4. bis 13. September) mit der deutschen Nationalmannschaft bekommen.
Bühner soll wie die drei weiteren WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich, Satou Sabally (beide New York Liberty) und Nyara Sabally (Toronto Tempo) erst zur WNBA-Spielpause ab dem 31. August zum deutschen Team stoßen.