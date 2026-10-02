Die Pittsburgh Steelers liefern Cleveland einen harten Fight. Am Ende entscheidet Browns-Quarterback Deshaun Watson das Spiel. Aaron Rodgers tobt zwischendurch.

Die Cleveland Browns haben Star-Quarterback Aaron Rodgers und seinen Pittsburgh Steelers eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Die Browns gewannen das NFL-Duell dank eines späten Field Goals mit 27:24.

Rodgers hatte sein Team in den Schlussminuten zum Ausgleich geführt, nach einer Two-Point-Conversion sah es nach einem Comeback aus. Doch Browns-Kicker Andre Szmyt brachte die Gastgeber zehn Sekunden vor Schluss mit seinem Field Goal über 56 Yards wieder in Führung. Anschließend fing Cleveland einen weiten Hail-Mary-Pass von Rodgers ab.

Aaron Rodgers war zwischenzeitlich ziemlich sauer Aaron Rodgers war zwischenzeitlich ziemlich sauer © IMAGO/ZUMA Press Wire

Für die Browns war es der fünfte Heimsieg nacheinander gegen Pittsburgh und mit einer Bilanz von 3:1 der dritte Erfolg in der Saison. Die Steelers stehen bei 2:2 und sind damit das Schlusslicht der AFC North.

Zwischen Rodgers und McCarthy kracht es kurz

Bestimmt wurde die Partie zwischenzeitlich von der erkennbar schlechten Laune von Rodgers. Dieser schrie in Richtung Seitenlinie, weil Headcoach Mike McCarthy offenbar die Spielzüge nicht schnell genug ansagte. Der Trainer wiederum, das zeigten TV-Bilder, nannte seinen QB daraufhin ein „verdammtes Arschloch“.

„Was negative Äußerungen meinerseits angeht, wünschte ich mir, ich hätte diese Worte nicht verwendet“, sagte McCarthy später. Immerhin: Zwischenzeitlich hatten Rodgers und sein Trainer auch wieder auf dem Platz gefeiert.

Ins Bild passte auch, dass sich Linebacker T.J. Watt an der Seitenlinie die Headphones eines Mitarbeiters schnappte, um sich offenbar bei dem auf der Tribüne sitzenden Defensive Coordinator lautstark zu beschweren.

Der umstrittene Browns-Quarterback Deshaun Watson überzeugte derweil mit 268 Passing Yards und einem Touchdown-Pass auf Harold Fannin Jr. Er bereitete mit 56 Yards zudem das entscheidende Field Goal vor. „Diese Jungs schauen mich einfach an, und sie wollen einfach, dass ich die Show anführe“, sagte Watson: „Darum geht es. Nächte wie diese in Cleveland, vor unseren Heimfans, ihnen Siege zu bescheren.“

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Rodgers mit starken Zahlen und einer letzten Interception

Cleveland hatte zur Halbzeit nach drei Touchdowns im zweiten Viertel 21:10 geführt. Neben Fannin kamen die Runningbacks Quinshon Judkins und Jaleel McLaughlin in die Endzone. Pittsburgh kämpfte sich jedoch im Schlussviertel zurück. Der 42 Jahre alte Rodgers, der insgesamt fünfmal gesackt wurde, brachte es auf 299 Passing Yards und drei Touchdowns.

Nach einem Touchdown von Pat Freiermuth sorgte Rodgers, Super-Bowl-Champion von 2011, mit einer Two-Point-Conversion selbst für den 24:24-Ausgleich. Watson führte Cleveland anschließend auf die Siegesstraße. Szmyt verwandelte das entscheidende Field Goal, ehe Rodgers‘ letzter Versuch mit einer Interception endete.

mit Sport-Informations-Dienst.