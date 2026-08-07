WNBA: Toronto bleibt trotz starker Sabally in der Krise

SID 07.08.2026 • 06:38 Uhr Die gebürtige Berlinerin kassiert mit ihrer Mannschaft die achte Niederlage in Serie.

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat trotz einer erneut starken Leistung die Negativserie von Toronto Tempo in der nordamerikanischen Profiliga WNBA nicht stoppen können.

Die 26-Jährige unterlag mit dem Team aus der kanadischen Metropole Portland Fire mit 83:97 und kassierte die achte Niederlage nacheinander. Sabally war mit 17 Punkten beste Scorerin ihrer Mannschaft, dazu gelangen ihr fünf Rebounds und ein Assist.