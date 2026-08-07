WNBA: Toronto bleibt trotz starker Sabally in der Krise

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat trotz einer erneut starken Leistung die Negativserie von Toronto Tempo in der nordamerikanischen Profiliga WNBA nicht stoppen können.
Toronto verliert trotz starker Sabally
Die gebürtige Berlinerin kassiert mit ihrer Mannschaft die achte Niederlage in Serie.
Nyara Sabally für Toronto Tempo im Einsatz
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/TODD KIRKLAND
Die 26-Jährige unterlag mit dem Team aus der kanadischen Metropole Portland Fire mit 83:97 und kassierte die achte Niederlage nacheinander. Sabally war mit 17 Punkten beste Scorerin ihrer Mannschaft, dazu gelangen ihr fünf Rebounds und ein Assist.
Toronto hat nach einem guten Saisonstart mit sieben Siegen aus den ersten zwölf Spielen stark nachgelassen. In den folgenden 19 Partien gelangen nur noch drei weitere Erfolge, der letzte am 12. Juli gegen Saballys vorherigen Klub New York Liberty. Mittlerweile weist die neu gegründete Franchise die drittschlechteste Bilanz der Liga auf.