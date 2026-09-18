Bühner zurück auf dem WNBA-Parkett

Nach der Heim-WM kehrt Frieda Bühner als erste in den WNBA-Alltag zurück. Mit Portland Fire unterliegt die 22-Jährige Phoenix Mercury knapp.

Nur vier Tage nach dem Ende der begeisternden Heim-WM in Berlin ist Frieda Bühner als erste deutsche Basketballerin in den WNBA-Alltag zurückgekehrt. Mit Portland Fire unterlag die 22-Jährige in der Nacht zu Freitag Phoenix Mercury mit 91:94. Bühner kam in 17 Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte.

Nationalmannschaftskollegin Luisa Geiselsöder gehörte nicht zum Aufgebot. Ihr Vertrag beim Team aus Oregon war vor der WM bis zum Saisonende ausgesetzt worden. Dadurch hatte Geiselsöder früher in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft einsteigen können.

Portland Fire ohne Chancen auf Playoff-Einzug

Portland hat keine Chance mehr auf den Playoff-Einzug. Auch Toronto Tempo mit Nyara Sabally und Bundestrainer Olaf Lange, Assistenzcoach bei der kanadischen Franchise, ist schon aus dem Rennen.

Lediglich Leonie Fiebich (New York Liberty) hat in der nordamerikanischen Profiliga aus deutscher Sicht noch Titelchancen. Mit dem Klub aus dem Big Apple gewann die 26-Jährige 2024 die Meisterschaft. Fiebich war nach der WM ins Allstar-Team gewählt worden.