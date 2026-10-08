Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich kämpft sich mit ihrem Team in die Verlängerung, unterliegt dort aber knapp. Nun droht das Aus.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit New York Liberty im Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga WNBA die zweite Niederlage kassiert. Die 26-Jährige und ihr Team stehen nach dem 98:101 nach Verlängerung gegen Atlanta Dream vor dem Aus, Atlanta fehlt nur noch ein Sieg zum ersten Finaleinzug seit 2013. In Spiel drei der Serie im Modus Best-of-five hat New York am Samstag erstmals Heimrecht.

Fiebich steuerte als Starterin für den Champion von 2024 vier Punkte, fünf Rebounds und drei Assists bei. Topscorerin ihres Teams war Breanna Stewart mit 35 Punkten. New York hatte bereits die Auftaktpartie mit 82:92 verloren.

New York rettet sich in die Overtime

In Spiel zwei kämpften sich die Liberty in einer dramatischen Schlussphase noch in die Verlängerung. Knapp zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit lag New York mit 80:86 zurück, ehe Marine Fauthoux mit einem Dreier 10,3 Sekunden vor der Schlusssirene zum 88:88 ausglich.

In der Verlängerung wurde Angel Reese für Atlanta zur entscheidenden Spielerin. Die amerikanische Nationalspielerin erzielte sechs ihrer insgesamt 23 Punkte in der Overtime und verwandelte 4,3 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe. Auch Jordin Canada überzeugte bei den Gastgeberinnen mit 23 Punkten und acht Assists.