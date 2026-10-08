Leon Draisaitl läutet im Spiel gegen die Anaheim Ducks im zweiten Drittel die Wende für seine Edmonton Oilers ein.

Nächste Gala-Vorstellung von Leon Draisaitl! Der 30-Jährige hat die Edmonton Oilers nach einem Fehlstart zum nächsten Sieg in der noch jungen NHL-Saison geführt. Beim 5:2 seines Teams gegen die Anaheim Ducks bereitete der deutsche Eishockeystar gleich vier der fünf Treffer vor und schraubte seine Scorerpunktzahl auf neun.

Während Josh Samanski als zweiter Deutscher in knapp zehn Minuten Eiszeit erneut leer ausging, baute Draisaitl seine Super-Serie zum Start seiner 13. NHL-Saison aus und punktete auch im vierten Spiel der Oilers. Edmonton steht nun bei sieben Punkten, der Auftakt in die neue Spielzeit ist gelungen.

Leon Draisaitl legte mit den Edmonton Oilers einen guten Saisonstart hin Leon Draisaitl legte mit den Edmonton Oilers einen guten Saisonstart hin © IMAGO/UPI Photo

Draisaitl-Show sorgt für Buhrufe in Anaheim

Gegen Anaheim lagen die Oilers nach dem ersten Drittel noch 0:2 zurück, ehe Draisaitls Vorlagenshow begann. Nur elf Sekunden nach dem Bully im zweiten Drittel legte Draisaitl Evan Bouchard den Anschlusstreffer auf. Die Kombination Draisaitl auf Bouchard führte später erneut zum Erfolg. Außerdem trafen Connor McDavid, Kasperi Kapanen und Vassili Podkolzine für die Oilers.

Die Fans der Ducks verabschiedeten ihr Team nach dem zweiten Drittel mit Buhrufen in die Kabine. Goalie Lukas Dostal kehrte anschließend nicht mehr aufs Eis zurück. Ville Husso rückte zwischen die Pfosten, bekam aber nicht mehr viel zu tun, da die Oilers im dritten Drittel den Fuß vom Gas nahmen.

Draisaitl träumt in der NHL weiterhin vom Stanley Cup. Zweimal schaffte es der gebürtige Kölner ins Finale, der entscheidende Schritt gelang ihm dort bislang aber noch nicht.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)