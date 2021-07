GFL: Verfolgerduell zwischen Razorbacks und Comets

Auch im Norden geht es nun in den Endspurt um die Play-Off-Plätze - und dies mit anderen als vor der Saison erwarteten Vorzeichen. Titelverteidiger New Yorker Lions taumelt: An den ersten Platz ist nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kaum noch zu denken. Nun steht man auch noch vor der Herausforderung, beim stärksten Passangriff der gesamten Liga in Köln das Schlimmste zu verhindern.