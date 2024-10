German Bowl: Potsdam sichert sich erneut den Titel

Die Potsdam Royals haben ihren Titel in der German Football League (GFL) erfolgreich verteidigt. Im German Bowl setzte sich der Vorjahressieger am Samstag mit 27:21 gegen die Dresden Monarchs durch und krönte eine makellose Saison ohne Niederlage. Für Potsdam ist es die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Nach den dominanten Auftritten in der Hauptrunde und einer Bilanz von 12-0 Siegen waren die Royals als Favorit ins Finale im Stadion an der Hafenstraße in Essen gegangen. Für Potsdam (erst seit 2018 in der GFL) war es nach 2022, als man den Schwäbisch Hall Unicorns unterlag (27:44), die dritte Finalteilnahme, auch Dresden war zum dritten Mal dabei.