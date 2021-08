GFL: Dresden Monarchs und Potsdam Royals im Fernduell um die Spitze

Mit vielen Neuzugängen und dem Sieg in Köln hat Rekordmeister New Yorker Lions in der SharkWater GFL am letzten Wochenende ein Signal an die Konkurrenz gesendet: Trotz der drei Niederlagen bisher haben die Braunschweiger die Titelverteidigung noch nicht abgeschrieben. (GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen)