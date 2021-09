GFL: Moritz Böhringer spricht über Viertelfinale mit Schwäbisch Hall und NFL

Moritz Böhringer: Am Anfang war es schwer für mich. Man hat sich ja doch an das Leben und die Abläufe dort gewöhnt. Aber dann ist es doch wieder schön, nah bei der Familie zu sein und einfach Zeit mit der Familie zu genießen. Das hatte ich die fünf Jahre davor nicht. Da merkt man, was man vermisst hat. Als ich in der NFL war, war ich einmal im Jahr für ein paar Wochen in Deutschland.