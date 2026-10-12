Der Titelverteidiger verliert das erste Halbfinale bei den Brewers. Die Offensive kommt nicht in Schwung.

Titelverteidiger Los Angeles Dodgers hat in der National League Championship Series der Baseball-Profiliga MLB einen Fehlstart hingelegt.

Der Champion unterlag zum Auftakt des Halbfinals 1:2 gegen die Milwaukee Brewers und geriet in der Best-of-seven-Serie in Rückstand. Vier Siege sind nötig, um in die World Series einzuziehen.

Brewers zähmen Dodgers-Offensive

Die Brewers hatten die vergangenen sieben Playoff-Spiele gegen die Dodgers verloren. Darunter war auch ein „Sweep“, also ein Aus in nur vier Partien, im Halbfinale der vergangenen Saison. Diesmal gelang es Milwaukee aber, die schlagkräftige Offensive der Dodgers zu kontrollieren.

Los Angeles strebt ungeachtet der Auftaktniederlage die dritte Meisterschaft nacheinander an. Eine solche Serie war zuletzt dem Rekordmeister New York Yankees in den Jahren 1998 bis 2000 gelungen. Die Brewers hingegen haben noch nie den Titel gewonnen. Bereits am Montagabend (23.00 Uhr MESZ) steht in Milwaukee das zweite Duell an.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Tampa Bay Rays und die Cleveland Guardians gegenüber. Tampa hatte zuvor die Yankees ausgeschaltet.