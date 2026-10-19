Tampa Bay peilt den Einzug in die World Series der MLB an. Den Rays fehlt nur noch ein Erfolg.

Die Tampa Bay Rays sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die World Series der Major League Baseball (MLB) entfernt.

Nach dem 3:1-Erfolg bei den Cleveland Guardians führt die Franchise aus Florida die Playoff-Serie mit 3:2 an. Ein weiterer Sieg in Spiel sechs in der Nacht auf Dienstag würde die Rays ins Finale bringen, wo die Milwaukee Brewers warten, die sich mit 4:0 gegen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers durchgesetzt hatten.

MLB: Rasmussen überragt im Pitching der Rays

Eine herausragende Pitching-Leistung von Drew Rasmussen legte den Grundstein für einen weiteren verdienten Sieg der Rays. Rasmussen ließ über sieben Innings hinweg nur einen Run sowie vier Hits zu und erzielte zudem sechs Strikeouts.

„Er ist ein Ass – so einfach ist das“, sagte Rays-Catcher Liam Hicks: „Er wächst bei wichtigen Anlässen über sich hinaus; kein Moment ist ihm jemals zu groß.“

Rays weiterhin ohne World-Series-Triumph

Hicks war aber selbst nicht ganz unbeteiligt am Erfolg. Im dritten Inning schlug er gegen den Relief Pitcher der Guardians, Tim Herrin, einen Single und erhöhte auf 3:0.

Tampa Bay ist eines von nur fünf Teams in der MLB, die noch nie die World Series gewonnen haben – auch die Brewers zählen zu diesem Kreis. Die Rays verloren bei ihren Finalteilnahmen 2008 und 2020, Milwaukee unterlag 1982.