Nach dem Ausgleich zum 2:2 winkt den Guardians das beste Comeback eines MLB-Teams seit neun Jahren.

Die Cleveland Guardians haben in den Play-offs der Major League Baseball (MLB) ein entscheidendes fünftes Spiel erzwungen. Das Team gewann am Donnerstag bei den Chicago White Sox mit 9:5 und glich die Best-of-five-Serie in der American League Division Series nach zwei Auftaktniederlagen zum 2:2 aus.

Entscheidungsspiel steigt in Cleveland

Die Entscheidung um den Einzug in die nächste Runde fällt am Samstag in Cleveland. „Es wird eine verrückte Energie herrschen“, sagte Clevelands Jose Ramírez mit Blick auf das Entscheidungsspiel.

Erst zehn Teams haben in einer Best-of-five-Serie einen 0:2-Rückstand noch gedreht. Zuletzt gelang dies 2017 den New York Yankees gegen Cleveland. Der Sieger des Duells trifft in der American League Championship Series auf die Tampa Bay Rays, die sich mit einem 3:0 gegen den Rekordmeister Yankees durchgesetzt hatten.