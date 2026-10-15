Der Titelverteidiger steht vor dem Aus in der Major League Baseball. Nur ein Team holte bislang einen solchen Rückstand auf.

Titelverteidiger Los Angeles Dodgers steht in der National League Championship Series der Baseball-Profiliga MLB vor dem Aus. Der amtierende World-Series-Champion verlor auch sein erstes Heimspiel gegen die Milwaukee Brewers, nach dem 2:6 steht es in der Best-of-seven-Serie 0:3 aus der Sicht der Dodgers. Das möglicherweise entscheidende vierte Spiel findet bereits um 19 Uhr MESZ statt, wegen drohender Unwetter wurde es fünf Stunden vorverlegt.

Dodgers brauchen Wunder für World-Series-Hattrick

Die mit Stars gespickten Dodgers um den derzeit außer Form agierenden Japaner Shohei Ohtani hoffen auf einen seltenen Hattrick bei den World-Series-Titeln. Sie benötigen nun aber ein Wunder, um zum dritten Mal in Folge in das große Finale der Baseball-Saison einzuziehen. In der Geschichte der Major League Baseball ist es bisher nur den Boston Red Sox 2004 gelungen, einen 0:3-Rückstand in einer Best-of-seven-Serie noch in einen Sieg zu verwandeln.

Die Brewers haben noch nie den Titel gewonnen, zuletzt standen sie 1982 im Finale.