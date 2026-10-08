Der Rekordmeister scheitert deutlich, das Warten auf den nächsten Titel geht weiter. Die Dodgers dürfen dagegen vom nächsten Coup träumen.

Die New York Yankees sind in den Playoffs der MLB ausgeschieden. Der Rekordmeister verlor das dritte Spiel der Division Series gegen die Tampa Bay Rays mit 3:4 und unterlag in der Best-of-five-Serie glatt mit 0:3.

Damit ist die Saison für den 27-maligen Champion bereits beendet – und der Traum vom ersten World-Series-Titel seit 2009 geplatzt.

🚨THE PLAY THAT ENDED THE YANKEES SEASON🚨



The #Yankees lost to the #Rays by ONE RUN last night after a game-tying home run was overturned due to fan interference.



The home run would have tied the game and given New York another chance to win.



BRUTAL. pic.twitter.com/RVWs3bqB7q — MLFootball (@MLFootball) October 8, 2026

Zuschauer-Eingriff kostet Yankees Homerun

Für Aufregung sorgte in Spiel drei ein umstrittener Zuschauereingriff, der New York womöglich einen Homerun kostete. Victor Mesa Jr. brachte Tampa Bay im sechsten Inning mit einem Two-Run-Homerun mit 4:2 in Führung. Kurz darauf schien Anthony Volpe für die Yankees auszugleichen, doch die Schiedsrichter nahmen den vermeintlichen Two-Run-Homerun nach einer Videoprüfung zurück.

Ein Zuschauer hatte über die Begrenzung gegriffen und versucht, den Ball zu fangen. Der Ausgleich gelang den Yankees nicht mehr.

MLB: Dodgers treffen auf Brewers

Die Los Angeles Dodgers haben unterdessen die nächste Runde erreicht. Der amtierende World-Series-Champion gewann gegen die Atlanta Braves mit 4:1 und entschied die Serie mit 3:1 für sich. Andy Pages sorgte im siebten Inning mit einem Two-Run-Single für die entscheidende Führung.

Los Angeles trifft nun auf die Milwaukee Brewers, die ihr Weiterkommen durch einen 3:1-Erfolg gegen die San Diego Padres besiegelten.

Tampa Bay trifft in der American League Championship Series nun auf die Chicago White Sox oder die Cleveland Guardians. Cleveland verhinderte durch ein 9:3 in Chicago das vorzeitige Ausscheiden und verkürzte in der Serie auf 1:2.