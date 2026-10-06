Bei den Tampa Bay Rays kassiert der 27-malige Champion die zweite Niederlage im zweiten Viertelfinalspiel.

Den New York Yankees droht in den Playoffs in der Major League Baseball (MLB) das frühe Aus. Der Rekordmeister verlor im Viertelfinale gegen die topgesetzten Tampa Bay Rays auch das zweite Spiel mit 2:5, bei einer weiteren Pleite in der Nacht zu Donnerstag wäre die Saison für dem 27-maligen Champion bereits beendet – und der Traum vom ersten World-Series-Titel seit 2009 geplatzt.

White Sox vor historischem Erfolg

Die Rays sorgten im fünften Inning mit vier Punkten gegen den bislang so starken Yankees-Pitcher Cam Schlittler für die Entscheidung. Die Chancen auf ein Weiterkommen stehen schlecht für New York: In allen Best-of-five-Serien der MLB-Geschichte setzten sich in 89 Prozent der Fälle die Teams durch, die die ersten beiden Spiele gewannen. Allerdings: Einen 0:2-Rückstand drehten zuletzt 2017 die Yankees gegen Cleveland.

Vor einem historischen Erfolg stehen dagegen die Chicago White Sox, die in ihrer Serie gegen die Cleveland Guardians nach einem 4:3-Erfolg wie Tampa mit 2:0 führen. Sie könnten am Mittwoch daheim das Weiterkommen perfekt machen – erstmals seit 1906. Damals gewann der Klub von Chicagos „South Side“ das sechste Finale gegen den Lokalrivalen Chicago Cubs – und den ersten von drei World-Series-Titeln. Den letzten holten die White Sox 2005, seitdem schafften sie es nicht mehr in die Endspiele, in den letzten drei Spielzeiten kassierten sie jeweils mehr als 100 Niederlagen.