Die Rays gewinnen das zweite Halbfinale gegen die Cleveland Guardians. Ihr Pitcher wird zum Matchwinner.

Die Tampa Bay Rays haben sich im Halbfinale der Major League Baseball (MLB) erfolgreich zurückgemeldet. Spiel zwei der American League Championship Series gegen die Cleveland Guardians gewann das Team aus dem US-Bundesstaat Florida in der Nacht zum Mittwoch mit 3:1. In der Best-of-seven-Serie steht es nun 1:1.

Peralta führt Rays zum Sieg

Zum Matchwinner avancierte derweil Rays-Pitcher Freddy Peralta, der in den ersten sechs Innings keinen Run der Guardians zuließ und sechs Strikeouts warf. Die Gastgeber legten den Grundstein mit ihren drei Runs im vierten Inning, als Liam Hicks unter anderem einen Two-Run-Single schlug.

Spiel drei steigt in der Nacht zum Freitag (0.00 Uhr) in Cleveland. In der anderen Halbfinalserie führen die Milwaukee Brewers mit 2:0 gegen die Los Angeles Dodgers. Das dritte Duell findet am Donnerstagmorgen (2.00 Uhr) in LA statt. Die Gewinner der beiden Serien spielen in der World Series um den Titel.