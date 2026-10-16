Mit einem 4:0-Sweep setzt sich das Team aus Milwaukee in der Baseball-Profiliga MLB gegen die Dodgers durch. Nun winkt ein historischer Erfolg.

Zum ersten Mal seit 44 Jahren haben die Milwaukee Brewers in der Baseball-Profiliga MLB die World Series erreicht und zugleich den Titelverteidiger Los Angeles Dodgers ausgeschaltet. Im vierten Spiel der Serie holten die Brewers beim 6:4 in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit den vierten Sieg, der Sweep beendete die Träume der Dodgers vom dritten Einzug ins Finale in Folge.

Brewers stoppen historisches Dodgers-Comeback

In der Geschichte der Major League Baseball war es bisher nur den Boston Red Sox 2004 gelungen, einen 0:3-Rückstand in einer Best-of-seven-Serie noch in einen Sieg zu verwandeln. Die Hoffnung auf eine Wiederholung durch die Dodgers zerstörten die Brewers, die sich im vierten Aufeinandertreffen von einem frühen 0:4-Rückstand zurückkämpften und nun in der Finalserie der MLB entweder auf die Cleveland Guardians oder die Tampa Bay Rays treffen. Cleveland liegt in diesem Duell mit 2:1 nach Siegen vorne.

„Wir haben immer noch einen Weg vor uns. Wir haben noch ein paar große Spiele vor der Brust“, sagte Brewers-Kapitän Christian Yelich. „Wir waren so oft so knapp dran. Kompliment an unsere Jungs, unser Team – sie sind zusammengeblieben, haben gekämpft. Wir lagen früh zurück und dachten: Das wird eine großartige Geschichte, wenn wir zurückkommen und das gewinnen.“

Nun haben die Milwaukee Brewers die Chance, zum ersten Mal in ihrer Historie den Titel zu gewinnen. Letztmals im Finale stand das Franchise im Jahr 1982.