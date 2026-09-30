Verkauf von Jordan-Trikot bricht NBA-Rekord

Michael Jordans Finals-Trikot aus dem Game 3 gegen Utah erzielt 12,3 Millionen Dollar und bricht den NBA-Rekord.

Michael Jordan setzt 28 Jahre nach seiner legendären Last-Dance-Saison mit den Chicago Bulls erneut eine Bestmarke – diesmal auf dem Sammlermarkt. Sein getragenes Trikot aus Game 3 der NBA Finals gegen die Utah Jazz wurde über die von Pharrell Williams gegründete Plattform Joopiter für 12,3 Millionen Dollar verkauft. Damit ist es das teuerste NBA-Trikot der Geschichte.

Der Erlös übertrifft den bisherigen Rekord deutlich: Jordans Jersey aus Game 1 derselben Finals-Serie hatte 2022 10,1 Millionen Dollar eingebracht. Verkäufer Rob Gough erklärte: „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich, wenn ich solche Stücke besitze, ein Hüter eines Teils der Geschichte bin.“

JUST IN: This man sold the most expensive NBA jersey ever for $12,260,000.



It’s Michael Jordan’s “Last Dance” game-worn jersey from Game 3 of the 1998 NBA Finals, sold by collector Rob Gough.



The sale also makes it the second-most expensive jersey ever sold in any sport.



Gough… pic.twitter.com/axfBeoXTBR — Fanatics Collect (@Collect) September 30, 2026

Auf dem Parkett stand das Jersey für einen Ausnahmeabend. Chicago deklassierte Utah am 7. Juni 1998 mit 96:54 und ging in der Serie mit 2:1 in Führung. Jordan erzielte in 32 Minuten 24 Punkte, dazu kamen drei Rebounds, zwei Assists, zwei Steals und ein Block. Die übrigen fünf Partien wurden allesamt mit maximal fünf Punkten Differenz entschieden. Im entscheidenden Game 6 sicherte Jordan den Bulls mit einem Steal und dem berühmten Jumper seinen sechsten Titel.

Im Vergleich aller Sporttrikots liegt Jordan noch hinter Babe Ruth: Dessen Yankees-Jersey aus der World Series von 1932 wurde 2024 für 24,12 Millionen Dollar versteigert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.