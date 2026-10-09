Victor Wembanyama bezieht Stellung zu den Schülerprotesten in Frankreich. Der 22-Jährige vertritt eine klare Position.

Basketballstar Victor Wembanyama hat sich mit den Schülerprotesten in Frankreich solidarisiert. „Ich freue mich, dass die Schüler und junge Menschen allgemein sich Gehör verschaffen. Ich höre ihnen zu und unterstütze sie“, sagte der 22 Jahre alte Franzose am Donnerstag nach einem NBA-Vorbereitungsspiel in San Antonio/Texas.

NBA-Star Wembanyama mahnt Politik

Zugleich äußerte der Center der San Antonio Spurs die Hoffnung, dass auch die politisch Verantwortlichen die Anliegen der Jugendlichen ernst nehmen. Wembanyama bereitet sich in Texas derzeit auf den Saisonstart der NBA am 20. Oktober vor.

Die Proteste seien ihm nicht fremd. „Ich war in Nanterre auf dem Gymnasium, das schon damals eine Hochburg der Schulblockaden war. Für mich ist es noch gar nicht so lange her, dass ich selbst Schüler war“, sagte Wembanyama, der 2023 in die NBA gewechselt war. Er habe das Glück gehabt, sich aus dieser Situation befreien zu können und bestimmte Probleme nicht mehr oder gar nicht erst erleben zu müssen: „Es handelt sich um systemische Ungleichheiten und sehr tief verwurzelte Probleme.“ Zuvor hatte Wembanyama in den Sozialen Netzwerken auf die Aufforderung „Komm und demonstriere mit uns“ mit den Worten „Das würde ich gerne machen“ reagiert.

Oberschüler blockieren seit dem 17. September landesweit den Zugang zu zahlreichen Schulen, um für bessere Lernbedingungen zu demonstrieren. Konkret fordern sie unter anderem mehr Lehrer, kleinere Klassen, kürzere Schultage und eine bessere Ausstattung der Schulen. Zugleich bricht sich eine allgemeine Wut angesichts von Ungerechtigkeiten im Bildungssystem und fehlenden Perspektiven Bahn.