Hannes Steinbach steht vor seinem Debüt in der NBA. Dabei kann er auf die Hilfe von Dennis Schröder und Dirk Nowitzki zählen. Letzterer kennt ihn schon lange.

Als Dirk Nowitzki zum ersten Mal Hannes Steinbach begegnete, konnte Deutschlands Basketball-Juwel noch nicht einmal sprechen. „Ich kenne Hannes, seit er geboren ist“, verriet Nowitzki jüngst. Wie der Superstar stammt Steinbach aus Würzburg, und wie er möchte der 20-Jährige seinen Traum verwirklichen und die ganz große Karriere in der NBA.

Steinbachs Weg, der in diesem Sommer in die beste Liga der Welt zu den Charlotte Hornets geführt hat, beeindruckt Nowitzki schwer. „Das ist eine krasse Reise. Dass noch einer aus Würzburg kommt, ist eh schon krass. Aber auch noch einer, den wir so lange kennen“, staunte der NBA-Champion von 2011 kürzlich im Podcast „Next Gen“.

In den Neunzigerjahren, bevor Nowitzki zu den Dallas Mavericks in die NBA ging, hatte er mit Steinbachs Vater Burkhard – der inzwischen einen Pferdehof betreibt – bei DJK Würzburg zusammengespielt. Als Hannes schließlich am 1. Mai 2006 das Licht der Welt erblickte, war Nowitzki längst ein Superstar in Übersee. Im selben Sommer verlor er die NBA-Finalserie gegen Miami Heat, ehe er fünf Jahre später den Titel holen sollte.

Ein Würzburger in die NBA: Eine Parallele zwischen Hannes Steinbach und Dirk Nowitzki Ein Würzburger in die NBA: Eine Parallele zwischen Hannes Steinbach und Dirk Nowitzki © IMAGO/Eibner

Nowitzki saß einst bei Steinbach im Garten

Auch wenn er mit Nowitzki, der 2019 seine Laufbahn beendet hatte, nie offiziell auf dem Court stand, hätten beide in der Vergangenheit durchaus „mal ein, zwei Bälle auf den Korb im Hinterhof geworfen“, wie sich Steinbach erinnerte. Vielleicht habe er das „als Kind noch nicht so richtig verstanden – aber schon krass, den besten Basketballer der Zeit einfach bei sich im Garten sitzen zu haben.“

Als Jugendlicher besuchte Steinbach mehrfach Camps von Nowitzkis Mentor Holger Geschwindner. „Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Es ist eine andere Art, Basketball zu trainieren“, sagte der heute 20-Jährige.

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Nun, viele Jahre später, stößt Steinbach selbst in den erlauchten Kreis der NBA-Profis vor. Seine einzige College-Saison bei den Washington Huskies, in der er klar bester Spieler seines Teams war, hinterließ bei vielen Teams mächtig Eindruck. Letztlich wählten die Hornets ihn an 14. Stelle im Draft aus. Sein Liga-Debüt dürfte er gleich zum Auftakt in der Nacht zum Donnerstag bei den Brooklyn Nets geben.

Schröder: Steinbach „ein höllisch guter Spieler“

„Er ist sehr stark … Er gehört derzeit zu den allerbesten Nachwuchsspielern“, sagte Schröder im August im OMR Podcast. Steinbach sei ein „höllisch guter Spieler“ und eines der „größten Versprechen“ für die Zukunft – Aussagen, die ebenfalls Schröder zugeordnet sind.

Bereits in der Summer League hatte Steinbach mit mehreren Double-Doubles überzeugt. Die Einsätze in der Saisonvorbereitung waren ordentlich bis sehr gut. Im finalen Preseason-Spiel gegen Memphis war der hochveranlagte Deutsche Topscorer seiner Mannschaft. Mit 19 Punkten und zehn Rebounds gelang Steinbach ein Double-Double.

Hannes Steinbach (r., neben Commissioner Adam Silver) wurde an 14. Stelle von den Charlotte Hornets ausgewählt Hannes Steinbach (r., neben Commissioner Adam Silver) wurde an 14. Stelle von den Charlotte Hornets ausgewählt © IMAGO/EPA

Auch Nowitzki traut dem 2,08 Meter großen Big Man, der zunächst wohl viel als Center eingesetzt werden wird, einiges zu. „Ich glaube, dass sein Körper absolut NBA-ready ist, was bei mir ja damals nicht der Fall war“, sagte der 48-Jährige, der hoffe, dass Steinbach „gleich ein bisschen Spielzeit bekommt, um sich einzugewöhnen.“

Steinbach an der Seite von Schröder und Anderson

Dabei dürften die anderen Deutschen in Charlotte durchaus helfen. An der Seite von Christian Anderson, dem zweiten Rookie der Hornets, wurde Steinbach 2024 U18-Europameister und ein Jahr später U19-Vizeweltmeister. Dazu kommt Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder als Mentor.

„Ich bin Veteran, 14 Jahre jetzt in der Liga, habe sogar die meisten Jahre im Team und versuche natürlich, so die beiden Jungen, Chris Anderson und Hannes Steinbach, mitzuziehen und eine erfolgreiche Saison zu spielen, die beiden durch ihre Rookie-Saison zu begleiten und es so easy wie möglich für sie zu machen“, sagte Schröder zuletzt bei RTL/Sky Sport.

Andersen und Steinbach „wollen besser werden. Sie wollen gut sein, und ich glaube, dass sie eine lange Karriere hier haben werden“. Steinbach nimmt die Hilfe gerne an: „Dennis hat natürlich schon sehr viele Spiele in der NBA. Man hat da jemanden, mit dem man Deutsch reden kann, der einem ein paar Tipps gibt, was er im Spiel sieht, was ich besser machen kann.“ Der deutsche Center Isaiah Hartenstein von OKC hat sich ebenfalls bei Steinbach erkundigt.

Steinbach kann sich jederzeit bei Nowitzki melden

Einen wichtigen Rat hat Steinbach laut SZ auch von Vater Burkhard bekommen: „Alles ganz gelassen sehen, sich nicht verrückt machen lassen.“

Auch Dirk Nowitzki trug einst das Würzburger Trikot Auch Dirk Nowitzki trug einst das Würzburger Trikot © IMAGO/Alfred Harder

Und für den Fall der Fälle ist Nowitzki nur einen Anruf entfernt: „Wenn ich irgendwie helfen kann, dann jederzeit. Das weiß er auch“, sagte der „große Blonde“: „Er kann sich jederzeit melden.“

Auf dem Weg zu seinen großen Zielen kann diese Unterstützung nur helfen. Denn Steinbach möchte „vielleicht ein oder zwei“ Titel gewinnen „und dann vielleicht auf All-Star-Level spielen können. So würde es in der NBA für mich perfekt laufen.“

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