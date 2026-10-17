Franz Wagner muss das Feld frühzeitig verlassen. Der deutsche Rookie Hannes Steinbach macht derweil auf sich aufmerksam.

Sorgen um Franz Wagner: Der deutsche Basketballstar ist kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison mit einer Verletzung an der rechten Schulter ausgewechselt worden. Im Vorbereitungsspiel seiner Orlando Magic gegen Miami Heat musste der Welt- und Europameister nach einem erfolglosen Dreierversuch kurz nach der Pause das Parkett verlassen. Laut Headcoach Sean Sweeney soll Wagner zeitnah untersucht werden.

Zuvor hatte Wagner abermals seine Klasse bewiesen, nach über 19 Minuten Einsatzzeit lag der Nationalspieler mit elf Punkten, sechs Rebounds und sechs Assists auf Triple-Double-Kurs. Wagner hatte aufgrund einer langwierigen Knöchelverletzung bereits weite Teile der letzten Spielzeit verpasst. Sein deutscher Teamkollege Tristan da Silva unterstrich beim 136:115-Erfolg der Magic mit zwölf Punkten, vier Rebounds und zwei Assists seine starke Frühform.

Steinbach überzeugt bei Hornets-Pleite

Toptalent Hannes Steinbach machte im Test der Charlotte Hornets bei den Memphis Grizzlies auf sich aufmerksam. Der 20-jährige Würzburger musste mit Dennis Schröder und Christian Anderson Jr. zwar eine 98:116-Niederlage hinnehmen, der hochveranlagte Deutsche war als Center jedoch Topscorer seiner Mannschaft. Mit 19 Punkten und zehn Rebounds gelang Steinbach ein Double-Double.

Auch Anderson Jr. zeigte für Charlotte eine starke Leistung, der Rookie-Kollege von Steinbach erzielte 15 Zähler und sechs Assists. Nationalmannschaftskapitän Schröder kam auf sechs Punkte und fünf Rebounds.