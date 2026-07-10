Hannes Steinbach glänzt: Double-Double im Summer-League-Debüt

SID 10.07.2026 • 15:34 Uhr Für die Charlotte Hornets kommt Hannes Steinbach gegen Orlando Magic auf 15 Punkte und 11 Rebounds.

Rookie Hannes Steinbach hat ein glänzendes Debüt in der NBA Summer League hingelegt. Der 20 Jahre alte Würzburger, vor gut zweieinhalb Wochen in der Basketball-Profiliga von den Charlotte Hornets an Position 14 gedraftet, kam in Las Vegas beim Sieg über Orlando Magic (86:74) mit 15 Punkten und 11 Rebounds auf ein Double-Double. Landsmann Christian Anderson, der als 18. Pick an Charlotte gegangen war, verbuchte sechs Punkte.

Steinbach, Kalkbrenner dominieren Offensivrebound

Neben Steinbach überzeugte auch Ryan Kalkbrenner am Brett (neun Rebounds), beide erhielten ein Sonderlob. „Hannes und Ryan waren beim Offensivrebound und bei der Verteidigung der Zone wahre Monster. Das hat es uns ermöglicht, schnell umzuschalten“, sagte Trainer Blaine Mueller. Am Samstag treffen die Hornets beim Vorbereitungsturnier auf die New Orleans Pelicans. In der Summer League können sich Spieler für die NBA-Kader empfehlen.

Jack Kayil, der als dritter Deutscher im diesjährigen Draft an NBA-Champion New York Knicks ging (Nr. 39), könnte am Freitag gegen die Brooklyn Nets zum Einsatz kommen. Kayil war zuletzt mit Alba Berlin deutscher Meister geworden.