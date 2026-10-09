Im Vorbereitungsspiel bei den Brooklyn Nets liefert der Superstar eine ordentliche erste Partie für sein neues Team.

Basketball-Superstar LeBron James hat bei seinem ersten Einsatz für die Philadelphia 76ers einen ordentlichen Einstand gefeiert. Der 41-Jährige erzielte am Donnerstag im Vorbereitungsspiel bei den Brooklyn Nets zehn Punkte, konnte die 108:114-Niederlage seines neuen Teams aber nicht verhindern. James stand ausschließlich in der ersten Halbzeit auf dem Parkett und verbuchte in gut 18 Minuten zudem vier Rebounds, fünf Assists und einen Steal.

James soll Sixers zum Titel führen

Der NBA-Rekordscorer hatte sich im Juli nach acht Jahren bei den Los Angeles Lakers den Sixers angeschlossen. Sein Zweijahresvertrag ist mit acht Millionen Dollar dotiert. Gemeinsam mit Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe und dem ebenfalls neu verpflichteten Jaylen Brown soll James Philadelphia zum ersten Meistertitel seit 1983 führen.

„Ich denke, dass gleich zu Beginn einige wirklich gute Dinge passiert sind“, sagte Philadelphias Trainer Nick Nurse nach dem ersten gemeinsamen Auftritt seiner Startformation. Allerdings habe es auch Phasen mit zahlreichen Ballverlusten gegeben. James, der vor seiner 24. NBA-Saison steht, steuerte alle fünf Assists bereits im ersten Viertel bei und verwandelte alle seine acht Freiwürfe. Teamkollege Brown war mit 18 Punkten bester Werfer der Partie.

Für James wäre ein Titel mit Philadelphia der fünfte seiner Karriere. Zuvor triumphierte er zweimal mit Miami sowie jeweils einmal mit Cleveland und den Lakers. Vor dem Saisonauftakt am 20. Oktober beim Titelverteidiger New York Knicks bestreiten die Sixers noch zwei Testspiele gegen die Boston Celtics.