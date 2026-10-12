Jordan hatte das Trikot in den NBA-Finals 1998 getragen, auf dem Weg zu seiner sechsten und letzten Meisterschaft.

Das nächste von Basketball-Legende Michael Jordan getragene Trikot hat für einen Verkaufsrekord gesorgt. Ein privater Händler legte 14 Millionen Dollar für ein signiertes, rotes Auswärtsjersey der Chicago Bulls aus den NBA-Finals 1998 hin, wie das Auktionshaus Hunt Auctions mitteilte. Erst kürzlich war der Topwert im Basketball auf 12,26 Millionen Dollar gestiegen, ebenfalls für ein Trikot von Jordan.

Jordan-Jersey aus „Last Dance“

Bei dem roten Jersey handelt es sich um das aus Spiel zwei der Serie gegen die Utah Jazz, es ist damit Teil von Jordans „Last Dance“. Die Ikone trug das Trikot am 5. Juni 1998, die Bulls glichen an diesem Abend zum 1:1 aus und gewannen später die Meisterschaft (4:2), es war Jordans sechste und letzte.

Jordans finale Saison 1997/98 in Chicago war von Netflix dokumentiert worden, die vielbeachtete Hommage („The Last Dance“) feierte große Erfolge. Schon 1991, 1992, 1993, 1996 und 1997 hatten die Bulls um ihre Stars Jordan und Scottie Pippen unter Trainer Phil Jackson in der nordamerikanischen Profiliga triumphiert.

Babe Ruth-Jersey überragt Jordan

Drei Jahre nach dem Triumph kehrte Jordan nochmals zurück und absolvierte zwei Spielzeiten bei den Washington Wizards.

An das teuerste Sport-Sammlerstück kommen Jordans Trikots aber nicht heran. 2024 war ein Jersey der Baseball-Legende Babe Ruth für 24,1 Millionen Dollar verkauft worden.