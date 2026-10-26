Wagner erzielt gegen den Titelverteidiger 21 seiner 23 Punkte im Schlussviertel. Auch ein deutscher Mitspieler überzeugt.

Ein überragender Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA zum ersten Saisonsieg geführt – und das gegen den Titelverteidiger. Die Magic um den deutschen Basketball-Star gewannen im legendären Madison Square Garden 111:102 gegen die New York Knicks.

Welt – und Europameister Wagner lieferte dabei im letzten Viertel eine besondere Show: Dem 25-Jährigen gelangen im Schlussabschnitt 21 seiner 23 Punkte. Zudem steuerte er 13 Rebounds und neun Assists zum ersten Saisonsieg der Magic bei. Sein Teamkollege Tristan da Silva kam von der Bank und überzeugte auch mit 19 Punkten.

Franz Wagner dropped 21 POINTS in Q4 🔥



He finished with 23 PTS, 13 REB (career-high), and 9 AST to lead the @OrlandoMagic to victory on the road! pic.twitter.com/yFwG0wekJ3 — NBA (@NBA) October 26, 2026

„Das ist ein großer Moment für uns“, sagte Wagner danach. „Natürlich sind sie die amtierenden Meister, daher bin ich mir sicher, dass sie dieses Spiel genauso gesehen haben wie wir – dass sie unbedingt einen Sieg brauchten.“

Die Knicks leisteten sich dagegen im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage. Seit den Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki in der Saison 2011/2012 war kein amtierender Champion so schlecht in de NBA-Saison gestartet.

Doncic-Gala – erste Niederlage für James

Moritz Wagner erlebte dagegen mit den Brooklyn Nets erneut einen enttäuschenden Abend. Die Nets verloren auch das dritte Saisonspiel, diesmal 121:125 gegen die Cleveland Cavaliers. Wagner gelangen sechs Punkte. Dagegen gewann Isaiah Hartenstein (12 Punkte, 12 Rebounds) mit Oklahoma City Thunder 108:101 gegen die LA Clippers. OKC behielt seine weiße Weste.

Einen besonderen Auftritt legte Luka Doncic beim 132:123 seiner Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz mit 52 Punkten hin. Es war das erste 50-Punkte-Spiel eines NBA-Spielers in dieser Saison. Doncic war bereits vergangene Spielzeit Topscorer der Liga gewesen.

Superstar LeBron James kassierte dagegen nach drei Siegen eine 93:106-Niederlage gegen die noch ungeschlagenen Detroit Pistons. 18 Punkte des 41-Jährigen waren zu wenig.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)