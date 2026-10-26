Horror-Verletzung in der NBA

NBA-Star Jalen Williams verletzt sich offenbar schwer. Shai Gilgeous-Alexander reagiert emotional.

Der 108:101-Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Clippers in der NBA geriet nach der Schockverletzung von Jalen Williams zur Nebensache. Der Forward verletzte sich 1:14 Minuten vor Schluss des vierten Viertels schwer am linken Bein und wurde auf einer Trage vom Parkett gebracht.

Williams war nach einem Drive zum Korb zum Dunk hochgestiegen, nach Kontakt mit Kris Dunn und Derrick Jones Jr. aber unglücklich gelandet. Sein linker Fuß stand in einem unnatürlichen Winkel zur Seite. Dunn erhielt nach Videostudium ein Flagrant Foul der Kategorie 1, Shai Gilgeous-Alexander verwandelte die Freiwürfe für seinen Teamkollegen.

NBA-Superstar kämpft mit den Tränen

Gilgeous-Alexander kämpfte nach der Partie mit den Tränen. „Ich fühle einfach mit ihm. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagte der Thunder-Superstar. „Er wird besser als je zuvor zurückkommen.“

Trainer Mark Daigneault konnte zunächst keine Diagnose nennen und beschrieb die Stimmung im Team offen: „Solche Situationen sind hart. Uns geht es nicht gut. Das trifft die Jungs hart. Jeder fühlt in solchen Momenten mit – ich glaube, beide Teams. Aber ja: Uns geht es nicht gut.“

SGA was visibly shaken after Jalen Williams' injury. https://t.co/li3YY2ug74 pic.twitter.com/p9xgtqD647 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 26, 2026

Williams hatte in der vergangenen Saison wegen Handgelenks- und Oberschenkelproblemen nur 33 Regular-Season-Partien bestritten und kam in den Playoffs auf fünf Einsätze.

Für Oklahoma City wäre ein längerer Ausfall des 25-Jährigen ein massiver Rückschlag. „Es wird natürlich hart ohne einen Spieler wie ihn“, sagte Gilgeous-Alexander. „Aber er ist nicht für immer weg. Er wird besser als je zuvor zurückkommen, das wissen wir. Wir müssen die Stellung halten, bis er zurück ist.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.