Diese Deutschen mischen die NBA auf

Orlando muss offenbar wochenlang auf Paolo Banchero verzichten. Der Teamkollege von Franz Wagner verletzt sich bei der zweiten Saisonniederlage.

Auf den NBA-Fehlstart der Orlando Magic folgt der nächste bittere Rückschlag. Paolo Banchero wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen, nachdem er sich bei der 93:115-Niederlage gegen die Minnesota Timberwolves verletzte.

Wie ESPN-Reporter Shams Charania berichtet, zog sich der Teamkollege von Nationalspieler Franz Wagner eine leichte Verstauchung des rechten oberen Sprunggelenks zu.

Magic-Star Paolo Banchero muss verletzt pausieren Magic-Star Paolo Banchero muss verletzt pausieren © IMAGO/Icon Sportswire

NBA: Magic legen Fehlstart hin

Demnach liegt die übliche Ausfallzeit bei dieser Diagnose bei vier bis sechs Wochen. Damit dürfte die Last in den kommenden Wochen noch mehr auf Wagner liegen, der allerdings zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und wegen einer Knöchelverletzung weite Teile der Vorsaison verpasst hatte.

Banchero musste die Partie gegen Minnesota vorzeitig beenden, verbuchte zuvor aber 14 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists. Für Orlando war es die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.