Tyrese Haliburton feiert nach Achillessehnenriss sein emotionales Pacers-Comeback gegen Minnesota.

Tyrese Haliburton ist zurück auf dem Parkett – und sein Comeback hatte für den Pacers-Star eine besondere Kulisse. Beim 123:112 im Preseason-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves absolvierte der Point Guard in Ames 16 Minuten, erzielte sieben Punkte und verteilte sechs Assists. Dazu kamen zwei Blocks und ein Steal.

Für Haliburton war es der erste Einsatz seit mehr als 16 Monaten – genauer gesagt seit 472 Tagen. Der 26-Jährige hatte sich in Spiel sieben der NBA Finals gegen Oklahoma City die Achillessehne gerissen und die komplette Saison 2025/26 verpasst. Neben der Reha setzte ihm zudem eine Gürtelrose im Gesicht zu, die Medikamente und eine Gewichtszunahme nach sich zog.

NBA-Star: Habe viel über mich selbst gelernt

„16 Monate sind eine lange Zeit. Ich habe noch nie so lange keinen Basketball gespielt“, sagte Haliburton nach der Partie: „Ich habe viel über mich selbst gelernt.“

Tyrese Haliburton singing Mr. Brightside and chanting "FUCK KU" with the Cyclone students lol



so happy to see him happy again!pic.twitter.com/UKTAvDq6Y2 — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 8, 2026

Seine Perspektive zum Sport habe sich sehr verändert: „Ich weiß die kleinen und die großen Dinge mehr zu schätzen.“

Bei X fügte er später hinzu: „Sprachlos, wenn ich versuche, diesen Abend zu beschreiben. 16 Monate aus der Hölle, aber Ames, Iowa war der perfekte Ort, um wieder einzusteigen.“

Ausgerechnet an seiner früheren College-Heimat Iowa State gelang nun die Rückkehr. Für Haliburton wurde der Abend emotional – sportlich ließ er sofort wieder sein Passgefühl aufblitzen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.