Ausnahmespieler Wembanyama bleibt bei seiner Glanzleistung zur zwei Zähler hinter seinem Bestwert.

Basketball-Superstar Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs mit einer Meisterleistung zum nächsten Erfolg in der NBA geführt.

Der 22 Jahre alte Franzose glänzte beim 114:91 gegen die New Orleans Pelicans mit herausragenden 50 Punkten, auch dank des erneuten Spektakels ihres Ausnahmespielers bleiben die Spurs mit 14 Siegen aus den zurückliegenden 15 Spielen die dominante Mannschaft in der Western Conference.

Wembanyama darf vorzeitig Schluss machen

Wembanyama, der bereits Anfang des Monats mit 52 Punkten seinen Karrierebestwert in der NBA erzielt hatte, steuerte auch 19 Rebounds, fünf Blocks und drei Steals zum Erfolg seines Teams bei. Mit insgesamt knapp 32 Minuten Spielzeit und noch 6:29 Minuten auf der Uhr verließ der Superstar nach seiner Glanzleistung das Parkett.

Meister New York Knicks feierte derweil mit einem knappen 97:96 gegen die Portland Trail Blazers den vierten Erfolg in Serie. Mit 30 Punkten trug Topstar Jalen Brunson maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft bei, die im heimischen Madison Square Garden fast noch eine 26-Punkte-Führung verspielt hatte. 3,4 Sekunden vor Spielende lagen die Knicks noch 94:96 zurück, ehe Mikel Bridges mit dem Buzzer der entscheidende Dreier gelang.