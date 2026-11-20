Überraschender Anblick in der Allianz Arena: Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder verfolgt das Duell des FC Bayern gegen Köln live vor Ort.

Sieh mal einer an: Der deutsche NBA-Star Dennis Schröder ist beim Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln (1:1) auf der Tribüne aufgetaucht.

In der ersten Halbzeit fingen die TV-Kameras ein, wie der 33-Jährige die Partie von den Rängen aus verfolgte – dick eingemummelt in einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Winterjacke.

Dennis Schröder beim Bundesligaspiel FC Bayern gegen 1. FC Köln Dennis Schröder beim Bundesligaspiel FC Bayern gegen 1. FC Köln © Screenshot/Sky

Schröder verfolgt Bayern-Spiel live

Schröder steht in der NBA bei den Charlotte Hornets unter Vertrag, kuriert aktuell jedoch eine Muskelverletzung aus. Dafür war der Point Guard zuletzt nach München gereist, um sich dort von Dr. Müller-Wohlfahrt, dem früheren Mannschaftsarzt des FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, behandeln zu lassen.

Dokumentiert hatte Schröder die Reise auf seinem YouTube-Kanal. Seinen Kurztrip verknüpfte Schröder nun also mit dem Abstecher in die Allianz Arena. Dort bekam er in den ersten 45 Minuten auch gleich einiges zu sehen: Die Bayern gerieten durch einen wunderschön ausgespielten Konter der Kölner früh in Rückstand (Mikey Moore, 12. Minute), ehe Nathaniel Brown ausglich (37.). Harry Kane musste das Feld verletzt verlassen, danach fiel auch noch Michael Olise aus. Am Ende blieb es beim aus Bayern-Sicht enttäuschenden 1:1.

Schröder war erst im Sommer von den Cleveland Cavaliers an die Hornets abgegeben worden und damit zum insgesamt zwölften (!) NBA-Team seiner Karriere gewechselt. Die deutsche Nationalmannschaft hatte er als Kapitän 2023 zum WM- sowie 2025 zum EM-Titel geführt.