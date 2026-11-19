Der Weltmeister verpasst mit den Magic den fünften Sieg in Serie. Auch Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein kassieren Niederlagen.

Drei Spiele, drei Niederlagen: Die deutschen Basketball-Profis sind in der Nacht zu Donnerstag in den NBA-Spielen leer ausgegangen. Franz Wagner unterlag mit Orlando Magic trotz einer starken Leistung gegen die Philadelphia 76ers 116:121, sein älterer Bruder Moritz kassierte mit den Brooklyn Nets eine deutliche 107:137-Pleite gegen die Chicago Bulls. Und auch Hartenstein verlor mit Oklahoma City Thunder gegen die Atlanta Hawks mit 112:117.

Welt- und Europameister Wagner musste mit Orlando nach zuvor vier Erfolgen hintereinander wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen Philadelphia verspielten die Magic einen Vorsprung von 17 Punkten. Auch die 27 Zähler, elf Assists und acht Rebounds von Wagner waren am Ende nicht genug, Tristan da Silva kam auf elf Punkte.

063_2305803325-ipad.jpg Starker Auftritt ohne Sieg: Franz Wagner (links) © GETTY IMAGES/AFP/SID/Rich Storry

NBA: Hartenstein holt 17 Rebounds

Die Sixers um Superstar LeBron James (22 Punkte) feierten derweil ihren vierten Sieg nacheinander. Joel Embiid war mit 26 Zählern bester Werfer der Gäste, die ihre Führung an der Spitze der Eastern Conference ausbauten.

Auch Wagners älterer Bruder Moritz kassierte mit den Brooklyn Nets einen Rückschlag. Beim deutlichen 107:137 gegen die Chicago Bulls geriet Brooklyn bereits im ersten Viertel (21:37) empfindlich ins Hintertreffen und verlor zum dritten Mal in Folge. Wagner kam in 20 Minuten auf elf Punkte, zwei Rebounds und drei Assists. Als Nächstes steht in der Nacht zu Samstag das mit Spannung erwartete erste NBA-Duell der Wagner-Brüder als Gegner an.

Hartenstein holte beim 112:117 von OKC gegen die Atlanta Hawks zwar starke 17 Rebounds, konnte die sechste Saison-Niederlage seines Teams aber nicht verhindern. Am Ende standen beim Center zudem sechs Punkte und sechs Assists zu Buche.