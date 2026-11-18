Auch Heat-Superstar Giannis Antetokounmpo ist heiß auf die Veröffentlichung des bekannten Videospiels.

Abenteuer mit Giannis Antetokounmpo in „Vice City“? Für eine Nacht wird das möglich sein. Passend zur weltweit mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 verwandelt sich Miami in das aus dem Videospiel bekannte „Vice City“, das stark an die Küstenmetropole Floridas angelehnt ist. Und sogar Antetokounmpos NBA-Klub Miami Heat macht mit.

Aufgrund einer Partnerschaft des dreimaligen Meisters mit Spielhersteller Rockstar Games trifft in der Nacht zum Donnerstag (1.00 Uhr), an dem GTA 6 erscheint, nicht Miami auf Antetokounmpos früheren Verein Milwaukee Bucks, sondern „Vice City“. Für Fans werden dann Trikots in Schwarz und Neonpink mit dem entsprechenden Schriftzug erhältlich sein. Antetokounmpo und Co. laufen in ähnlichen Shirts auf. Wegen der NBA-Regularien müssen sie trotzdem „Heat“ auf der Brust tragen.

Auch Court, Musik und Essensstände angepasst

„Ich verstehe den Hype und habe das Gefühl, dass viele Leute in dieser Kabine das Spiel bereits gespielt haben. Sie freuen sich darauf, dass das Spiel erscheint“, sagte Antetokounmpo: „Es macht einfach Spaß, Teil eines der meistdiskutierten Videospiele zu sein.“ Neben den Trikots wurde auch ein spezieller Court im GTA-Stil designt, im Kaseya Center läuft die Musik aus dem Spiel. Einige der Verpflegungsstände in der Halle werden zu den Fast-Food-Ketten aus dem Game.

Gegen Milwaukee will Miami den nächsten Erfolg feiern, nachdem das Team nach einem schwachen Saisonstart mit zuletzt fünf Siegen in Serie besser in Schwung gekommen ist. „Es wird sich viel besser anfühlen, einen Tag lang zu zocken, wenn wir diesen Sieg eingefahren haben. Dann macht das Ganze gleich noch viel mehr Spaß“, sagte Routinier Klay Thompson.