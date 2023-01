Pro Bowl: Amon-Ra St. Brown rückt nach

Große Ehre für Amon-Ra St. Brown: Der deutsche Football-Profi von den Detroit Lions wird am Pro Bowl, dem Allstar-Game der NFL, teilnehmen. St. Brown, der eine starke Saison gespielt hatte, profitierte vom Einzug der Philadelphia Eagles in den Super Bowl. Deren Wide Receiver A.J. Brown wird nun nicht beim Pro Bowl am Sonntag in Las Vegas spielen, St. Brown rückt nach.