Murray erleidet Gehirnerschütterung

Das mit Spannung erwartete Debüt von Kyler Murray bei den Minnesota Vikings findet ein jähes Ende.

Bitterer Start für Kyler Murray bei den Minnesota Vikings: Der Quarterback musste beim Auftaktspiel gegen die Green Bay Packers nach einem harten Hit im ersten Viertel vom Platz – und kehrte nicht zurück. Minnesota teilte mit, dass Murray eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Der 29-Jährige galt zunächst als fraglich für eine Rückkehr.

Bei Third-and-Six an der eigenen 34-Yard-Linie wurde Murray von Packers-Safety Javon Bullard am Kopf getroffen.

Murray blieb zunächst auf dem Rasen liegen und wurde von den Ärzten der Vikings behandelt. Zwar konnte er anschließend aus eigener Kraft in die Kabine gehen, kehrte aber nach Untersuchungen nicht zurück. Carson Wentz übernahm als Backup den Posten des Quarterbacks.

Kyler Murray verletzte sich im ersten Spiel Kyler Murray verletzte sich im ersten Spiel © IMAGO/Icon Sportswire

Murray hat einen Einjahresvertrag bei den Vikings unterschrieben, nachdem er sieben Spielzeiten bei den Arizona Cardinals verbracht hatte.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.