NFL 2024: Härtere Strafen für Regelverstöße – Teams und Spieler im Fokus

Mit dem Start der neuen NFL-Saison am Sonntag setzt die Liga ein klares Zeichen: Sicherheits- und Fairplay-Verstöße werden nicht mehr toleriert. In einem kürzlich versendeten Memo an über 20 Spieler und deren Teams betont die NFL die Bedeutung von Sicherheit und Sportsmanship. Bei Verstößen drohen harte Strafen, einschließlich Sperren, wie Quellen ESPN berichteten.