Field Goal auf dem Jungfraujoch – Vinatieri peilt Weltrekord an

Die Kicker-Legende der New England Patriots setzt in 3454 Metern Höhe zum Schuss an.

Auf dem Jungfraujoch, in den Schweizer Alpen, soll der Weltrekord fallen. Ein Field Goal in 3454 Metern Höhe, natürlich auf Schnee, hat sich Adam Vinatieri als Ziel gesetzt. In der kommenden Woche will die Kicker-Legende der New England Patriots aus der Football-Profiliga NFL den Kunstschuss schaffen.

Vinatieri jagt Guinness-Rekord-Kick

„Ich habe in meiner Karriere schon viele besondere Kicks gemacht“, sagte der 53-Jährige. Der Versuch, ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen, sei aber „etwas ganz Besonderes. Die Bedingungen sind völlig anders als alles, was wir aus der NFL kennen. Genau das macht den Reiz dieser Challenge aus.“

Vinatieri, der den Super Bowl dreimal mit den Patriots und einmal mit den Indianapolis Colts gewann, hat mit schwierigen Bedingungen Erfahrung. In einem Playoff-Spiel Mitte Januar 2002 gegen die Oakland Raiders traf Vinatieri bei dichtem Schneetreiben zunächst aus 45 Yards zum Ausgleich und kickte später den Game-Winner.