2,24 Promille! Star droht Sperre

Keenan Allen droht nach seiner Festnahme wegen mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer weiterer Ärger. Der Receiver der Indianapolis Colts soll bei einem Atemtest einen deutlich erhöhten Wert erzielt haben.

Keenan Allen droht nach seiner Festnahme wegen mutmaßlicher Trunkenheit am Steuer auch Ärger mit der NFL. Bei einem Atemtest soll der Wide Receiver der Indianapolis Colts laut ESPN einen Alkoholwert von 2,24 Promille erreicht haben – deutlich mehr als die in Indiana geltende Grenze von 0,8 Promille.

Der 34-Jährige war am 30. August in Indianapolis festgenommen worden. Er wurde inzwischen wegen zweier Vergehen angeklagt: Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Fahren mit einer Alkoholkonzentration von mindestens 1,5 Promille. Der zweite Vorwurf wird wegen des erhöhten Werts als schwereres Vergehen eingestuft.

Keenan Allen spielt seit diesem Sommer für die Colts Keenan Allen spielt seit diesem Sommer für die Colts © IMAGO/Icon Sportswire

Allen, der beim Saisonauftakt gegen die Ravens sechs Catches für 32 Yards hatte, gab nach der Festnahme auch eine Blutprobe ab, deren Ergebnis bislang nicht veröffentlicht wurde. Die Werte und Vorwürfe müssen im weiteren Verfahren noch juristisch bewertet werden.

NFL: Keenan Allen könnte gesperrt werden

Nach der NFL-Richtlinie zum Umgang mit Alkohol- und Drogenverstößen kann Commissioner Roger Goodell eine höhere Strafe verhängen, wenn erschwerende Umstände vorliegen. Dazu zählt ausdrücklich eine extreme Alkoholisierung ab 1,5 Promille: „Wenn der Commissioner erschwerende Umstände feststellt, darunter unter anderem strafbares Verhalten, extreme Alkoholisierung, Sachschäden, schwere Verletzungen oder Todesfälle sowie frühere Verstöße im Zusammenhang mit Drogen oder Alkohol, kann eine erhöhte Strafe verhängt werden.“

Damit steht für Allen eine Sperre von mehr als drei Spielen im Raum.

DEINE MEINUNG

Wann die NFL über eine mögliche Sanktion entscheidet, ist offen. Die Liga könnte den Abschluss des Strafverfahrens abwarten. Sollte Allen nach der Saison 2026 seine Karriere beenden, würde eine mögliche NFL-Strafe nach der geltenden Regelung nicht mehr vollstreckt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.