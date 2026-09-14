Große Geste von Rodgers

Aaron Rodgers sorgt nach dem Auftaktsieg der Pittsburgh Steelers gegen die Falcons für einen emotionalen Moment. Mike McCarthy erhält nach seinem Debüt bei seinem Heimatteam eine besondere Auszeichnung.

Aaron Rodgers hat Mike McCarthy nach dessen gelungenem Debüt als Head Coach der Pittsburgh Steelers den Spielball in einem emotionalen Moment überreicht. Pittsburgh setzte sich zum NFL-Saisonstart mit 20:13 gegen die Atlanta Falcons durch. Für den gebürtigen Pittsburgher McCarthy war es der erste Sieg mit dem Team, dem er schon als Kind die Daumen gedrückt hatte.

Rodgers würdigte die besondere Bedeutung des Moments. „Mike hat viele Siege gefeiert, aber der erste bei einem neuen Team ist immer besonders. Und noch spezieller ist es, wenn es das Team ist, das du als Kind unterstützt hast und dessen Trainingszentrum gleich auf der anderen Flussseite lag“, sagte der Quarterback bei ESPN. Rodgers spielte in Green Bay viele Jahre unter McCarthy und verwies auch auf dessen Familie: „Seine Eltern leben noch immer hier. Deshalb war es etwas ganz Besonderes, ihm den Ball geben zu können. Ehrlich gesagt habe ich mich darauf fast genauso gefreut wie auf alles andere heute.“

Rodgers überrascht Coach mit emotionaler Geste

McCarthy reagierte sichtlich bewegt auf die Geste seines Quarterbacks. Bereits bei der Verkündung des neuen Jobs hatte der Trainer mit den Tränen gekämpft. „Erster Spielball für dieses Team, erster Sieg. Das ist natürlich ein besonderer Moment“, sagte der 62-Jährige. „Ich weiß die Jungs sehr zu schätzen, Aaron und seine Worte ebenfalls. Aber jetzt geht es darum, von hier an weitere Siege für das Team zu holen.“

Der Steelers-Coach wollte die Aufmerksamkeit anschließend direkt wieder auf die Mannschaft lenken. „Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. Die Rückkehr nach Hause war großartig, aber ich bin einfach froh, dass wir diesen Sieg eingefahren haben“, erklärte McCarthy. Es war der 175. Erfolg seiner Karriere als NFL-Head-Coach – seine Bilanz bei den Packers, Cowboys und Steelers steht nun bei 175:112:2.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.