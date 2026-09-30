Zerwürfnis mit QB-Star? Patriots-Trainer dementiert Bericht

Mike Vrabel reagiert auf Gerüchte über ein Problem mit Drake Maye. Der Patriots-Coach macht unmissverständlich klar, welchen Stellenwert sein Starting Quarterback für seine Entscheidung pro New England hat.

Mike Vrabel hat Gerüchte über ein Zerwürfnis mit Drake Maye deutlich zurückgewiesen. Der Head Coach der New England Patriots betonte am Mittwoch, dass gerade sein Starting Quarterback den Ausschlag für seinen Wechsel nach Foxborough gegeben habe.

„Ich bin gekommen, weil Drake der Quarterback war. Ob Sie es glauben oder nicht: Ich hatte Optionen, wo ich coachen wollte. Ich wollte hier coachen, weil Drake der Quarterback war“, sagte Vrabel.

Mike Vrabel dementiert Berichte über ein Zerwürfnis mit Drake Maye Mike Vrabel dementiert Berichte über ein Zerwürfnis mit Drake Maye © IMAGO/UPI Photo

Auslöser war eine Frage zu Aussagen von Moderator Greg Hill. Hill hatte in seiner Radiosendung berichtet, er habe von einem möglichen „Problem“ zwischen Vrabel und Maye gehört. Der Trainer wollte Spekulationen aus einer anonymen Quelle nicht weiter kommentieren: „Ich habe zu einem Kommentar aus einer ungenannten Quelle nicht viel mehr hinzuzufügen. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich vielen Menschen gesagt habe, wenn sie wissen wollten, warum ich hier bin.“

Die Patriots stehen nach drei Spielen bei 1:2, Maye ist in der jungen Saison noch nicht in Form gekommen. Seine Schwierigkeiten haben die Diskussionen um das Verhältnis zu Vrabel befeuert. Der Coach erteilte den Gerüchten nun eine klare Absage.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.