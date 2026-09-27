Myles Garrett droht den Los Angeles Rams deutlich länger zu fehlen als zunächst erwartet. Nach seiner Knie-OP ist eine Rückkehr erst zur Saisonhalbzeit wahrscheinlich.

Myles Garrett wird den Los Angeles Rams nach seiner Knie-OP offenbar rund sechs Wochen fehlen. Das berichtete NFL-Insider Ian Rapoport. Der Pass Rusher steht bereits auf der Injured-Reserve-Liste und darf zwar nach vier Spielen wieder aktiviert werden. Ein Comeback vor Anfang November gilt nun aber als unwahrscheinlich.

Als möglicher Rückkehrtermin gilt das Week-9-Duell mit den Washington Commanders am 8. November. Garrett will die prognostizierte Ausfallzeit nach Angaben von Rapoport zwar unterbieten, die Rams wollen bei ihrem Star aber kein Risiko eingehen.

Myles Garrett fehlt den Rams länger als gedacht Myles Garrett fehlt den Rams länger als gedacht © IMAGO/Newscom World

NFL: Garrett fehlt auch gegen Cardinals, Raiders und Chargers

Zuvor dürfte der 30-Jährige neben den vier obligatorischen Partien auf auf der Injured-Reserve-Liste auch die Spiele gegen die Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders und Los Angeles Chargers verpassen.

Garrett hatte im Training Camp wegen einer Schwellung im Knie kaum trainiert und die komplette Preseason ausgesetzt. Beim 7:27 zum Saisonauftakt gegen die San Francisco 49ers konnte er nicht glänzen, anschließend entschied sich das Team für den arthroskopischen Eingriff.

Die Rams hatten Garrett vor der Saison in einem spektakulären Trade von den Cleveland Browns geholt und dafür unter anderem Jared Verse sowie drei Draft Picks inklusive eines Erstrunden-Picks abgegeben.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.