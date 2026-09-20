Bears-Quarterback bei Heimpleite unter Tränen raus

Caleb Williams verletzt sich bei einem Lauf am Oberschenkel. Der Quarterback von den Chicago Bears wird unter Tränen in die Katakomben gefahren.

Erst wurde Quarterback Caleb Williams unter Tränen auf einem Transportwagen in die Katakomben gefahren, dann gab es für die Chicago Bears eine harte Landung. Eine Woche nach dem Punktefeuerwerk bei den Carolina Panthers (59:37) blieb der Super-Bowl-Champion von 1986 im zweiten NFL-Saisonspiel ohne Touchdown und unterlag den Minnesota Vikings im Soldier Field mit 3:9.

Bei einem Lauf Richtung Endzone gut acht Minuten vor dem Spielende ging Williams zu Boden und schaffte es nicht, selbstständig das Feld zu verlassen. Laut Medienberichten hat sich der Footballstar, Nummer eins im Draft 2024, eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Wie schlimm es den 24-Jährigen erwischt hat, war zunächst offen.

Caleb Williams hat sich verletzt Caleb Williams hat sich verletzt © IMAGO/ZUMA Press Wire

Für Williams kam Tyson Bagent ins Spiel, beim letzten Versuch, noch einen Touchdown zu erzielen, kassierte der Quarterback einen Sack. Die Vikings gewannen durch drei Field Goals von Kicker Will Reichard.

NFL: Hurts führt Eagles zum späten Sieg

Auch den Philadelphia Eagles drohte die erste Saisonniederlage, doch Jalen Hurts führte sein Team spät zum Sieg. Mit dem letzten Drive stellten die Eagles bei den Tennessee Titans auf 24:20, den entscheidenden Touchdown fing Darius Cooper neun Sekunden vor Schluss. Quarterback Hurts warf für 264 Yards und zwei Touchdowns. In der Vorwoche hatte Philadelphia die Washington Commanders geschlagen (24:22).

Rookie Marlin Klein verlor auch sein zweites Spiel mit den Houston Texans. Das Team um den Tight End aus Köln unterlag den Cincinnati Bengals 6:20. Klein bekam den Ball diesmal nicht in seine Hände.