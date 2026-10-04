Drake Maye führt die Patriots beim AFC-East-Rivalen Buffalo Bills zu einem späten 29:26. Der Quarterback setzt nach dem Fehlstart ein Ausrufezeichen - Josh Allen schreibt trotz der Niederlage Geschichte.

Drake Maye hat die New England Patriots beim 29:26 bei den Buffalo Bills zu einem Ausrufezeichen in der AFC East geführt. 1:50 Minuten vor Schluss bediente der Quarterback Wide Receiver Efton Chism mit einem 23-Yard-Pass zum Touchdown.

Chism fing den Ball im Fallen mit einer Hand, die anschließende Two-Point-Conversion stellte den Endstand her. Safety Craig Woodson sicherte den Auswärtssieg mit einer Interception gegen Josh Allen im Schlussdrive.

Maye stoppt seinen krassen Absturz trotz neuer Fehler

Maye brachte 22 seiner 37 Pässe für 269 Yards und drei Touchdowns an, zudem erlief er 54 Yards. Der Spielmacher stand nach einem miesen Saisonstart und dem dem 6:35 bei den Jacksonville Jaguars in der vergangenen Woche unter Druck. Gegen Buffalo unterliefen ihm allerdings erneut zwei Ballverluste: Bei seiner Interception prallte der Ball zunächst von Romeo Doubs‘ Händen ab, außerdem verlor Maye einen Fumble.

Auch Allen schrieb trotz der ersten Saisonniederlage der Bills Geschichte. Sein siebter Rushing-Touchdown der Saison war zugleich der 88. Touchdown from Scrimmage seiner Karriere – damit überholte er Andre Reed und Thurman Thomas und ist alleiniger Rekordhalter der Franchise. Der Bills-Quarterback kam auf 23 von 33 Pässen für 253 Yards, einen Touchdown und einen Pick. Buffalo bleibt mit 3:1 dennoch Tabellenführer der AFC East, New England steht nach dem Coup bei 2:2.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.