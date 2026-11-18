Lenny Krieg muss bei den Green Bay Packers den nächsten Rückschlag verkraften. Der deutsche Kicker verliert seinen Platz im Practice Squad und ist wieder auf der Suche nach einer NFL-Chance.

Der NFL-Traum von Lenny Krieg erhält einen weiteren Dämpfer. Die Green Bay Packers haben den deutschen Kicker aus ihrem Practice Squad entlassen. Das gab General Manager Brian Gutekunst am Dienstag bekannt. Damit ist der Berliner nach rund zweieinhalb Monaten in Green Bay wieder Free Agent und kann bei jedem der 32 NFL-Teams unterschreiben.

Einen konkreten Grund für die Trennung nannten die Packers nicht. Allerdings verpflichtete die Franchise zeitgleich Defensive Tackle Haggai Ndubuisi über das International Player Pathway für den Practice Squad. Zudem kehrt Receiver Coleman Owen zurück. Krieg hatte seit Anfang September den besonderen internationalen Platz im Practice Squad der Packers belegt. Dieser wird nicht auf das reguläre Limit angerechnet.

Lenny Krieg wurde von den Green Bay Packers entlassen Lenny Krieg wurde von den Green Bay Packers entlassen © IMAGO/Pressefoto Baumann

Vierte NFL-Station für Krieg

Für den 24-Jährigen waren die Packers bereits die vierte Station in der NFL. Seinen Durchbruch schaffte er beim Scouting Combine 2025. Dort verwandelte er als einziger von zwölf Kickern 14 Field Goals. Im März 2025 verpflichteten ihn die Atlanta Falcons. Später landete er dort im Practice Squad. Im Januar 2026 unterschrieb Krieg einen sogenannten Future-Vertrag bei den New York Jets.

Ende Juli folgte der Wechsel nach Green Bay. Allerdings trennten sich die Packers bereits nach 48 Stunden wieder von ihm, weil sie für das Training kurzfristig einen Long Snapper benötigten. Anfang September kehrte der Deutsche zurück. Ein Pflichtspiel in der NFL hat Krieg bislang nicht bestritten.

NFL-Traum noch nicht beendet

Trotz der erneuten Entlassung muss der Berliner seinen Traum nicht aufgeben. Als entlassener Practice-Squad-Spieler ist er sofort Free Agent und darf bei jeder NFL-Franchise unterschreiben.

Gerade während der Saison ergeben sich für Kicker immer wieder kurzfristige Möglichkeiten. Verletzungen oder personelle Veränderungen können neue Chancen eröffnen. Für Krieg bleibt die Tür zur NFL deshalb weiterhin offen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.