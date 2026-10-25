Die NFL und die NFLPA nehmen den Umgang der Philadelphia Eagles mit Jalen Hurts' Blutgerinnseln unter die Lupe. Nun beginnt die Abstimmung über Ablauf und Umfang der Untersuchung.

Die NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA prüfen gemeinsam, wie die Philadelphia Eagles mit Jalen Hurts‘ Blutgerinnseln rund um das Week-5-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars in London umgingen. Das teilten Liga und Gewerkschaft am Sonntag mit: „NFL und NFLPA arbeiten zusammen, um die Angelegenheit zu überprüfen.“

Bei Hurts war am Tag vor der Partie zunächst ein oberflächliches Blutgerinnsel in der Wade festgestellt worden, dennoch lief der Quarterback beim 17:19 auf.

Spätere Untersuchungen ergaben eine tiefe Venenthrombose und Blutgerinnsel in beiden Lungen; Hurts fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Nach Angaben von NFL-Network-Reporter Mike Garafolo klären NFL und NFLPA nun die Abläufe der Untersuchung, die von der Gewerkschaft gefordert worden war.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.