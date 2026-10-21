Eagles-Quarterback Jalen Hurts fällt für den Rest der Saison aus. Inmitten der Kritik erhält General Manager Howie Roseman besondere Rückendeckung.

Howie Roseman erhält aus dem Lager von Jalen Hurts offenbar deutliche Rückendeckung. Der General Manager der Philadelphia Eagles soll sich während der medizinischen Probleme des Quarterbacks intensiv eingebracht und dessen Gesundheit über alles andere gestellt haben. Das berichtete ESPN unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Quelle.

Roseman sei im gesamten Prozess „außergewöhnlich“ gewesen und habe sich „extrem engagiert“ gezeigt. „Er machte sich mehr Sorgen um Jalens Gesundheit als um alles andere“, hieß es weiter. Hurts fällt nach der Diagnose mehrerer Blutgerinnsel in der Lunge für den Rest der Saison aus und steht inzwischen auf der Injured-Reserve-Liste.

Der 28-Jährige hatte noch beim London-Spiel gegen die Jacksonville Jaguars in Woche fünf gespielt, obwohl zuvor ein oberflächliches Blutgerinnsel in seiner Wade festgestellt worden war. Dieses war entstanden, nachdem Hurts beim Spiel gegen die Los Angeles Rams in der Vorwoche mit dem Stollen am Bein getroffen worden war. Weitere Untersuchungen ergaben später eine tiefe Venenthrombose sowie Blutgerinnsel in beiden Lungenflügeln.

Gewerkschaft fordert Untersuchung

Der Zeitpunkt und der Ablauf der Eagles-Kommunikation sorgten für Kritik. Nach Informationen von The Athletic wird die NFL Philadelphia nach einer Untersuchung jedoch nicht bestrafen.

Die NFL Players Association verlangt derweil eine „vollständige Untersuchung“ der medizinischen Versorgung von Hurts. Die Spielergewerkschaft erklärte zudem, ihr sei keine NFL-Untersuchung bekannt, nachdem die Liga ihr zuvor mitgeteilt habe, den Fall nicht überprüfen zu wollen.

DEINE MEINUNG

Hurts bestritt in dieser Saison fünf Partien, warf für 933 Yards und acht Touchdowns und brachte 57,8 Prozent seiner Pässe an. Die Eagles stehen nach einem 2:0-Start bei vier Niederlagen nacheinander – die längste Negativserie des Teams seit 2020.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.