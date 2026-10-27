Jay-Z wird für den musikalischen Höhepunkt des Super Bowls sorgen.

US-Rapper Jay-Z wird bei der Halbzeitshow des Super Bowl LXI am 14. Februar in Los Angeles auftreten. Das gab die National Football League (NFL) am Montag bekannt.

Für den 56-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, ist es der erste eigene Auftritt bei der Veranstaltung.

Jay-Z vor Super-Bowl-Premiere

Sein Unterhaltungsunternehmen Roc Nation produziert seit 2020 die Halbzeitshow und ist für die Auswahl der auftretenden Künstler verantwortlich. NFL-Commissioner Roger Goodell erklärte, er habe sich bereits bei der Vereinbarung mit Roc Nation gewünscht, dass Jay-Z eines Tages selbst die Bühne betrete. Er freue sich darauf, dass Fans weltweit dessen künstlerische Kreativität und kulturellen Einfluss erleben könnten. Ob Jay-Z als alleiniger Hauptact auftreten wird, ließ die NFL zunächst offen.

Die Ankündigung erfolgte wenige Tage nach zwei Konzerten des Rappers im SoFi Stadium in Los Angeles, das auch Austragungsort des Super Bowl sein wird. Die Auftritte bildeten den Abschluss einer einjährigen Tournee zum 30. Jubiläum seines Debütalbums „Reasonable Doubt“.

Promi-Gäste bei Jay-Zs Halbzeitshow

„Von ‚Reasonable Doubt‘ bis zur Halbzeitbühne des Super Bowl – das war eine Reise“, sagte Jay-Z. Drei Jahrzehnte Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt seien für ihn ein wahr gewordener Traum.

Bei seinen jüngsten Konzerten in Los Angeles standen unter anderem John Legend, DJ Khaled, Dr. Dre und Snoop Dogg gemeinsam mit Jay-Z auf der Bühne. Ob weitere Stars auch bei der Halbzeitshow auftreten werden, ist bislang nicht bekannt.

DEINE MEINUNG

Die Rückkehr zum Super Bowl wird für die Philadelphia Eagles derweil zunehmend kompliziert. Ohne ihren Star-Quarterback Jalen Hurts, bei dem eine Venenthrombose sowie eine beidseitige Lungenembolie diagnostiziert worden war, verlor der Champion von 2025 das NFC-East-Duell gegen die Dallas Cowboys mit 21:38. Für die Eagles war es die fünfte Niederlage nacheinander.